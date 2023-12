Finalizada la temporada, es momento de hacer balance, examinar lo ocurrido y preparar de la mejor manera posible el próximo año.

Además, también es turno de los premios. Si la semana pasada, durante la gala de la FIA, le dieron el premio a la acción del año a Fernando Alonso, el bicampeón del mundo podría llevar otro galardón más.

Se trata del premio al adelantamiento del año en F1 aunque, curiosamente, la acción que le valió para ganar el de la FIA no se encuentra entre estos nominados.

Aún así, el ovetense es el piloto con más adelantamientos del mes (3) por delante de Charles Leclerc (2).

Además, llama la atención que la mitad de las víctimas son pilotos de Mercedes: Lewis Hamilton (2) y George Russell (2).

Nominados al adelantamiento del año

Marzo : Fernando Alonso a Lewis Hamilton en Bahrein.

March: Fernando Alonso 🆚 Lewis Hamilton in Bahrain A big move from Fernando during our season opener! 👏 Vote 👉 https://t.co/KV47hqE6iD #F1 @cryptocom pic.twitter.com/J4bYnYUjFt — Formula 1 (@F1) December 12, 2023

Abril : Fernando Alonso a Carlos Sainz en Azerbaiyán.

Mayo : Kevin Magnussen a Logan Sargeant en Mónaco.

May: Kevin Magnussen 🆚 Logan Sargeant in Monaco An excellent move on the tight streets of Monte Carlo! 🙌 Vote 👉 https://t.co/KV47hqE6iD #F1 @cryptocom pic.twitter.com/FaPQisiqYe — Formula 1 (@F1) December 12, 2023

Junio : Fernando Alonso a Lewis Hamilton en Canadá.

Julio : 'Checo' Pérez a Oscar Piastri en Hungría.

July: Sergio Perez 🆚 Oscar Piastri in Hungary Flying around the outside with Checo! 👊 Vote 👉 https://t.co/KV47hqE6iD #F1 @cryptocom pic.twitter.com/YDZuqY2a41 — Formula 1 (@F1) December 12, 2023

Agosto / Septiembre : Charles Leclerc a George Russell en Japón.

August/September: Charles Leclerc 🆚 George Russell in Japan Charles makes the big move stick at Suzuka! 👀 Vote 👉 https://t.co/KV47hqE6iD #F1 @cryptocom pic.twitter.com/JN54keA4LF — Formula 1 (@F1) December 12, 2023

Octubre : Lando Norris a George Russell en México.

Noviembre : Charles Leclerc a Sergio Pérez en Las Vegas.