Lo ocurrido durante el Gran Premio de los Países Bajos en el circuito de Zandvoort parece que fue la gota que colmó el vaso en Haas. Tras la carrera y el incidente que protagonizaron, una vez más, Nikita Mazepin y Mick Schumacher desde la parte trasera de la parrilla, comenzó una lluvia de quejas y reproches que han derivado en la situación opuesta tan solo una semana después.

En Monza, ambos pilotos volvieron a chocar, esta vez por culpa manifiesta del piloto moscovita. Sin embargo, el ruso esta vez sí ha pedido disculpas por lo ocurrido. Eso sí, lo ha hecho con matices.

"Mick frenó muy temprano en la curva cuatro y yo simplemente me situé allí y obviamente él necesitaba tomar la curva y girar, así que lamento que haya sucedido. Fue culpa mía, pero fue un incidente de carrera. A veces pones el morro ahí y el conductor que va delante tiene que girar, pero tienes medio coche ahí. Fue totalmente error mío. Es obvio que no estoy feliz de que haya sucedido y lo lamenté mucho por el alerón delantero que faltaba después de eso", ha señalado Mazepin.

"Me equivoqué y no tengo problemas en disculparme. Estoy seguro de que Mick cometerá muchos errores en el futuro y yo cometeré muchos errores en el futuro y lo más importante es seguir siendo un ser humano. No lo hice a propósito y tuve la suerte de que no perdiera demasiado tiempo. Pudo hacer girar el coche de inmediato", ha añadido sobre un accidente que le costó una penalización de cinco segundos.

"Esto sucede mucho, le ha pasado a muchos pilotos. Me merecía totalmente una sanción, pero lo cierto es que no lo pude evitar", zanja.

En el turno de réplicas, y mostrándose muy comprensivo, Mick Schumacher ha aceptado las disculpas y deja el accidente en una mera anécdota: "Suceden muchas cosas en pista. No queremos tener un problema porque tenemos que trabajar en equipo, queremos que el equipo avance, y eso es lo importante en este momento".

Con el asiento de Mazepin prácticamente asegurado de cara a la próxima temporada dado el peso económico que proporciona su padre a la escudería, queda por ver si el hijo del heptacampeón del mundo de Fórmula 1 aceptará continuar en Haas. Alfa Romeo, 'filial' de Ferrari, aún no ha confirmado a Antonio Giovinazzi como compañero de Valtteri Bottas, por lo que ahí podríae existir una vía...