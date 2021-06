Nikita Mazepin seguirá compaginando su trabajo como piloto de Fórmula 1 con la mili. Parecía que la realización del servicio militar hacía peligrar el puesto del ruso como piloto de Haas. Sin embargo, el ruso no tendrá problemas en continuar en el asiento del VF-21 en esta temporada.

La formación militar le quita poco tiempo a Mazepin, ya que solo asiste a clase un día por semana. El objetivo de Mazepin es convertirse en oficial reserva del ejército de su país. Le resta un año para completar la instrucción. Mazepin explica que ha cogido la vía del departamento militar, la cual se adapta a sus necesidades como piloto profesional.

Hay dos opciones

la segunda es el departamento militar

que esté en condiciones de hacerlo.. La primera es graduarte en la universidad y servir durante un año y, si tu entrenamiento físico y tus resultados académicos son lo suficientemente buenos", explica

"En el caso del departamento militar, estudias un día a la semana para ser oficial reserva. El periodo de entrenamiento es de tres años y todo el proceso consiste en asistir a clase", cuenta Mazepin en 'GrandPX.news'.

"Llevo estudiando en el departamento militar dos años, así que me queda un año por delante. Tras eso, me gustaría creer que me convertiré en oficial reserva", concluye.