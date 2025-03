El negativo presagio de Verstappen de cara al inicio de temporada: "No creo que ganemos..."

El rendimiento que ofrecerá Red Bull es una de las mayores incógnitas que hay en el 'paddock'. Desde la escudería insisten en que el desarrollo del monoplaza ha sido positivo esta pretemporada pero de momento no se espera que el equipo del 'Toro' esté a la altura de McLaren o Ferrari.

Max Verstappen empieza a ser consciente de que no tendrá el increíble monoplaza de anteriores años y es por ello que ya avisa de que no va a estar en la pelea por la victoria en el Gran Premio de Australia: "No creo que podamos competir por la victoria ya en Melbourne, pero sí espero que podamos hacer algunas mejoras en unas pocas carreras".

"De momento solo uno (puede ganar el mundia), y ese equipo es naranja. Por supuesto, es un color muy bonito, pero aún nos queda trabajo por hacer, otros equipos creo que también quieren ver algunas mejoras, así que de momento es una escudería la que está claramente delante", ha reconocido Max en unas declaraciones recogidas por 'Motorsport'.

A pesar de no considerarse favorito, Verstappen sí que ve cierta evolución en el monoplaza que empezará 2025 aunque considera que hay cosas a mejorar: "En términos de equilibrio, sí que se nota un poco mejor ahora [como una sola unidad] al entrar en las curvas y en medio de la curva, pero por otro lado, sigue habiendo problemas con los bordillos y con los baches".

"Obviamente, esas cosas no son nuestros puntos fuertes y sigo insistiendo en ello. No siempre hay que decirlo al mundo exterior, pero durante las reuniones, hablamos mucho de eso", concluye Verstappen.