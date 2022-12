Mattia Binotto ya es historia de Ferrari. Dimitió de su cargo como jefe de equipo y es Fred Vasseur quien será su sustituto y quien dirigirá a Carlos Sainz y Charles Leclerc a partir de 2023.

El italiano ha desvelado, en declaraciones que recoge 'GP Fans', que su momento más difícil fue cuando el equipo de Maranello le pidió que le comunicara a Sebastian Vettel su marcha. La misión que más le costó cumplir, la de comunicar al alemán que no sería renovado.

"Seb es un gran piloto y no es algo que piense sólo yo. Sólo hay que ver lo que ha logrado: es algo fantástico, sobresaliente, increíble... En Ferrari tuvimos la suerte de tenerlo como parte del equipo durante seis años importantes", detalla.

Dice que no sólo sumó como piloto: "Aportó mucho como piloto, pero más que eso, aportó mucho como persona. Es un hecho irrefutable que todos los fans de Ferrari siguen amando a Sebastian. Fueron años increíbles".

"Fue muy difícil para mí tener que decirle que no renovaríamos su contrato. Esa quizá ha sido la tarea más difícil que he afrontado a lo largo de mi carrera porque cuando amas a una persona así y realmente disfrutas trabajar con él, siempre es difícil llegar al final y tener que ejecutar esa decisión que ya has tomado", explica Binotto.

Y asegura que esas "dificultades" le hicieron más fuerte en su cargo: "Fue un momento importante también para mi carrera. A través de las dificultades, te vuelves más fuerte. Pero es el que recordaremos como el más difícil".

Entre 2015 y 2020 Vettel formó parte de Ferrari. Dos subcampeonatos y 14 victorias que fueron insuficientes para poner en aprietos al Mercedes de Lewis Hamilton.