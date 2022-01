Mercedes conquistó el mundial de constructores, pero no el de pilotos. Max Verstappen se convirtió en el campeón al adelantar a Lewis Hamilton en una última vuelta de infarto.

Y Valtteri Bottas, compañero del inglés, perdió una importantísima cantidad de dinero con la derrota de su compañero. Porque el ahora piloto de Alfa Romeo tenía firmadas varias bonificaciones en su contrato en caso de lograr los dos mundiales.

Él mismo ha sido el encargado de desvelarlo en el podcast 'Straight Talk About Me': "Ciertas bonificaciones están vinculadas a ciertos logros. Afortunadamente, no había recibido nada por adelantado por esa cantidad".

"A veces ganas y a veces no. Realmente no miro el dinero que tengo. En algún momento ya no tienes que mirar el saldo de tu cuenta bancaria", reconoce el finlandés.

Con respecto a su adiós de Mercedes, asegura que le sorprendió la fiesta de despedida: "Me sobresalté cuando vi qué tipo de fiesta de despedida habían organizado para mí: paseo de honor, fuegos artificiales y música. Me di cuenta de que también aprecian lo que le he hecho al equipo".

Ahora es George Russell quien ocupa su lugar. Y seguro que no se conforma con ver a su compañero luchar por el mundial de pilotos. El joven británico ha llegado a Mercedes para ser campeón del mundo.

A partir de marzo, en el circuito de Sakhir, se verá si Russell está preparado para ese desafió y si a final de año recibirá más bonificaciones económicas que Bottas.