Esteban Ocon logró el pasado fin de semana su primer podio en el Gran Premio de Sakhir. El joven piloto de 24 años ha demostrado a lo largo de la temporada que pronto empezará a tener mucha más presencia en el campeonato.

El francés ha disputado su primera temporada con Renault tras un año fuera de la Fórmula 1 después de quedarse sin equipo en 2019. Ahora, a falta de una carrera para finalizar el 2020, ya mira al futuro y al que será su compañero, Fernando Alonso, que ocupará el asiento que deja Daniel Ricciardo. Ocon ha hablado con 'As' para analizar la evolución de la temporada y ver que le depara en 2021.

"No ha sido, para nada, una temporada fácil. Fue clave generar una relación fuerte con el equipo y conocer a todos, y trasladar eso al coche, me llevó más tiempo de lo esperado. Ahora lo he hecho y se nota. Es consecuencia de una temporada tan condensada, normalmente, en tres meses y medio se habrían hecho muchas menos carreras. Casi no da tiempo a analizar lo que hacemos en la pista porque volvemos a otro circuito y hay otra carrera. Yo me alegro porque los buenos resultados están llegando", ha confesado Ocon.

Y es que mientras que Ricciardo conseguía dos podios y se acercaba siempre a los primeros puestos, el francés tuvo un complicado inicio de temporada, solo ha logrado acabar por delante de su compañero en cuatro ocasiones, aunque la última fue con podio y logrando también la mejor posición de Renault en la temporada, segundo.

A pesar de todo, ha tenido que trabajar para recuperar un año perdido, ya que en 2018 su contrato con Force India se acababa y no logró un asiento en otra escudería por lo que pasó a ser piloto de desarrollo y reserva de Mercedes. Se llegó a especular que sustituiría a Bottas de cara a 2020, pero la escudería alemana renovó al finlandés y Ocon terminó fichando por Renault. El piloto francés cree que esa temporada fuera le ha pasado factura pero no quiere pensar en ello: "Creo que no ayuda, yo tenía un muy buen ritmo a finales de 2018 y después de estar parado un año, requiere de cierto tiempo volver. Pero no lo utilizaré como excusa".

Ahora mira al futuro, a 2021 donde tendrá a Fernando Alonso como compañero. Esta temporada ya ha tenido un rival dentro del equipo con mucha experiencia y cree que será positiva su presencia.

"Daniel es un compañero fantástico y además está al máximo nivel este año, en su segunda temporada con el equipo. Mucho más fuerte que el año pasado. Daniel es uno de los grandes. Me obliga a ser más fuerte y el objetivo es presionarle también a él", ha explicado sobre su actual compañero, mientras añadía: "Fernando es un piloto extremadamente talentoso, dos veces campeón del mundo. Será muy difícil batirle y soy consciente. Pero yo presionaré tanto como pueda y él hará lo mismo. Tener dos buenos compañeros como es Daniel y como será Fernando es algo bueno para mí. Y estoy deseando ver qué tiene Fernando, será bonito ser compañero de una leyenda como él".

Tener a un bicampeón en el equipo puede asustar a cualquiera, pero Ocon lo tiene claro: "No me da miedo. Si tuviera miedo de Alonso tendría que dejar la Fórmula 1".

Desde que Alonso anunció que regresaba se especuló mucho sobre si estaría al mismo nivel, si la edad le pasaría factura, etc. Ocon por el contrario es una de las jóvenes promesas de la parrilla pero no cree que la edad sea importante. "La última vez que estuve con un compañero mucho más mayor que yo fue en el DTM, que era Gary Paffett, y cuando llegué me impresionó desde el primer día. Era increíblemente rápido y fiable, así que no creo que Fernando haya perdido una décima, ni siquiera una milésima. Desde el principio estará ahí", ha asegurado el francés.

En cuanto a la relación que mantienen ambos, Ocon confiesa que Alonso ha estado muy pendiente de la evolución del equipo y ha tratado de ayudar todo lo posible, por lo que han tenido bastante contacto y han logrado tener una buena relación. "Me escribe mucho y también participa en las reuniones técnicas. Es bueno para el equipo tener esa tercera opinión. Hay mucho por descubrir para él todavía, pero una vez se siente en el coche en la primera carrera estoy seguro de que estará preparado", ha zanjado el francés.

Ahora tiene que afrontar la última carrera de la temporada, el Gran Premio de Abu Dabi, donde Renault tendrá muy difícil recuperar la tercera posición en el Mundial de Constructores puesto que en las últimas carreras, tanto Racing Point como McLaren se han alejado más de lo deseado. El 'Mercedes rosa' llega con 194 puntos y los de Woking con 184, mientras que los franceses tienen 172 puntos.