Mercedes tuvo en su mano el podio de Arabia Saudí durante varias horas. Lo tuvo George Russell. La FIA finalmente rectificó y devolvió el tercer lugar al Aston Martin de Fernando Alonso. Una prueba de que las flechas de plata dieron un paso adelante el pasado fin de semana.

Pero a pesar de ello son pesimistas. Un discurso que viene siendo habitual en Mercedes. Toto Wolff, en declaraciones a 'Autosport', ha dicho que "no es realista" llegar a la cabeza, es decir, a Red Bull.

"No, no es realista. Solo llevamos dos carreras, pero no es realista cuando miramos las diferencias", dice el jefe de Russell y Lewis Hamilton.

"El año pasado pudimos ponernos al día con un coche que rebotaba demasiado. Ganamos una carrera y nos acercamos a ellos, creo que esa debe ser la aspiración", detalla el director de Mercedes.

Mercedes tiene un margen de mejora enorme. Incluso se ha hablado de cambiar el concepto del coche al completo. Estuvieron por delante de Ferrari en Arabia Saudí y se acercaron a Alonso, aunque no le derrotaron.

Ese margen de mejora le colocará más arriba, pero no en la lucha. Eso dice Wolff, que sí detalla que las mejoras de Red Bull serán mínimas: "La lógica racional dice que las ganancias de Red Bull cada vez serán más pequeñas si el concepto es más maduro".