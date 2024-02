Es una de las grandes dudas de esta temporada 2024 de Fórmula 1: tras el fichaje de Lewis Hamilton por Ferrari de cara al próximo año, ¿dónde pilotará Carlos Sainz en 2025?

Antes de la segunda jornada de test de pretemporada en Baréin, el piloto madrileño ha comparecido ante los medios y ha hablado su futuro.

Mercedes, Audi, Red Bull... al '55' se le relaciona con muchos equipos, pero no con tantos como con los que realmente está en contacto.

"Mi nombre está vinculado no sólo a Audi a Mercedes sino a todos, porque estoy hablando con todos los equipos", ha señalado.

"Ahora estoy en una situación completamente diferente. Sigo sintiéndome en una buena situación. Todavía puedo elegir a dónde ir después. Y me puse en una buena posición para poder elegir bien", ha añadido.

Sobre la decisión de Ferrari de apostar por Hamilton y no por él, Carlos reconoce que "fue un golpe duro": "Estaba bastante seguro de que iba a renovar mi contrato con Ferrari. Y todas las conversaciones hasta entonces han sido positivas, y estábamos bastante seguros de que estaríamos juntos. Pero entonces todo cambió muy rápidamente, y mi situación cambió por completo".

Sobre si será difícil 'vivir' en Ferrari sabiendo que tiene fecha de caducidad, Sainz considera que "lo único que debería cambiar es que, obviamente, no estaré involucrado en el desarrollo del coche para 2025".

"No creo que el equipo me quiera para averiguar o desarrollar un coche que no voy a conducir, pero lo positivo es que puedo centrarme en el coche de este año y maximizarlo a mi gusto", ha zanjado el '55'.