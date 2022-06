Carlos Sainz tuvo durante las 15 vueltas finales del Gran Premio de Canadá a Max Vertappen en zona DRS favorable, pero la gran tracción del Red Bull en curva y su potente aceleración igualaron las fuerzas con el piloto de Ferrari, que a pesar de su insistencia y consistencia en el tercio final de la carrera no pudo superar al neerlandés.

De esta manera, el '55' sumó su undécimo podio (cinco segundos y seis terceros) sin victoria, habiéndose subido al cajón en cinco de las nueve citas consumidas hasta la fecha.

El madrileño sueña con su primer 'oro' en Fórmula 1 y su ambición quedó plasmada en Canadá: junto a Verstappen y Hamilton en el podio, a Carlos se le vio muy contrariado y decepcionado.

"Ha sido, probablemente, la primera vez todo el año que he sido el más rápido y no conseguir la victoria siendo el más rápido duele más", señaló entonces.

En un bonito gesto horas después de la carrera, Mercedes ha querido acordarse de Sainz a través de un cariñoso mensaje en redes sociales.

"Ya llegará tu día, Carlos Sainz", reza el mensaje, al que el piloto de 27 años responde con un "seguiremos apretando" y Ferrari afirmando que la primera victoria "está al caer".

Sainz marcha quinto en el Mundial de F1 con 102 puntos, 24 menos que su compañero de equipo, Charles Leclerc, que es tercero con 126, y está a 73 unidades del neerlandés.

Your day will come, @Carlossainz55 ❤️ pic.twitter.com/y0GMdq2vru