Carlos Sainz ha rozado la que habría sido su primera victoria en la Fórmula 1. El español ha sido el más rápido en pista, pero no ha podido con un Max Verstappen que no ha cometido error alguno.

Sainz ha terminado segundo en el GP de Canadá y, además, se ha llevado el punto extra de la vuelta rápida. Sin embargo, el español no ha terminado satisfecho con el resultado.

"No estoy satisfecho. Ha estado demasiado cerca la victoria como para estar satisfecho, sobre todo con el ritmo que he tenido toda la carrera. He ido muy cómodo, un poquito mas rápido que Max... Estaba empujando a tope, no he dejado ni un milímetro con el muro, lo he intentado todo, pero nos faltaba un poco de más ritmo para adelantar al Red Bull", ha comenzado explicando el piloto de Ferrari para 'Dazn'.

El piloto español iba liderando la carrera después de que Verstappen hubiese entrado por segunda vez a cambiar neumáticos, pero apenas unas vueltas después, ha salido un safety car que, según Sainz, no le ha venido nada bien.

"Ha salido el coche de seguridad y hemos tenido que parar, he dudado entre gomas medias o duras. Y luego íbamos muy rápido, pero no lo suficiente para pasar a un Red Bull, necesitábamos medio segundo y teníamos dos o tres décimas. Además, había mucho viento de cola en la recta de atrás y el DRS no hacía nada. Creo que sin el ultimo safety car le hubiese costado a Max pasarme, porque yo me hubiese quedado hasta el final", ha añadido Sainz.

"Ha sido, probablemente, la primera vez en todo el año que he sido yo mas rápido en pista y que no llegue la victoria cuando eres el más rápido duele, pero nos hemos encontrado un circuito donde era muy difícil adelantar", ha confesado el español.

Pese a todo, Sainz se recupera de varias malas carrera y coge la confianza necesaria para seguir luchando por el Mundial.

"Éramos rápidos, he ido cómodo. Estoy contento de haber podido presionar a Max. Lo bueno es que lo hemos intentado todo", ha zanjado.