El mensaje de Red Bull que invita a Tsunoda a marcharse: "No se puede ser la dama de honor"

Ha sido uno de los culebrones de final de temporada y el principal perjudicado en todo el caso ha sido Yuki Tsunoda. El piloto japonés parecía uno de los candidatos más favoritos a poder sustituir a 'Checo' Pérez en Red Bull pero la escudería austríaca se ha terminado decantando por Liam Lawson como recambio del mexicano.

Esto hace que Yuki vaya a cumplir su quita temporada seguida en AlphaTauri, equipo satélite. El nipón ha demostrado tener ritmo para poder subir un escalón más en la Fórmula 1 y Red Bull es consciente de ello.

Es por eso que Christian Horner ha reconocido en unas declaraciones para el medio 'The Race' que quizás sea hora de abrirle la puerta a Tsunoda de cara a 2026: "Somos conscientes de que si no podemos darle una oportunidad a Yuki este año, ¿tiene sentido mantenerle? No puedes tener a un piloto en el equipo B durante cinco años, no puedes ser siempre la dama de honor. Tienes que dejarle marchar en algún momento o mirar algo diferente".

Horner asegura haber hablado con el piloto japonés y le da algo de esperanzas teniendo en cuenta que AlphaTauri contará con algo más de apoyo por parte de Red Bull en 2025: "He hablado con Yuki y me ha dicho que ha disfrutado del asado durante su tiempo fuera, pero su motivación era demostrar que quería esta oportunidad".

"Esperamos que Racing Bulls dé otro paso hacia delante el año que viene, utilizarán la caja de cambios y la suspensión de Red Bull, y más partes que están permitidas. Con el equipo y los gestores más maduros, darán un paso hacia delante", concluye el directivo británico.