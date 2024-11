Lando Norris prácticamente ha perdido el mundial contra Max Verstappen. La distancia de 61 puntos es muy difícil de salvar a falta de tres carreras. Y McLaren le ha protegido. Su jefe, Andrea Stella, dice ahora que el objetivo nunca fue el mundial de pilotos y sí el de constructores.

"En términos del campeonato de constructores, no creo que cambie nada. Siempre ha sido nuestra prioridad. Incluso cuando había que apoyar a uno u otro piloto, siempre era secundario para dar prioridad al campeonato de constructores", dice en palabras que recoge 'Motorsport'.

"En lo que respecta al campeonato de pilotos, no creo que Lando tuviera ninguna presión especial. Estábamos disfrutando de esa lucha, aunque a veces desde fuera pueda parecer que hay un error aquí o allá", expresa Stella, claramente hablando en pasado.

Porque derrotar a este Max es algo imposible. Ha mostrado un gran nivel a pesar de no tener el coche más dominante: "Es como cuando bloqueamos neumáticos con el coche como nos pasó en Brasil, no estoy mirando al piloto, estoy mirando por qué el coche sigue bloqueando los neumáticos delanteros en condiciones como esa. No creo que la presión haya sido un factor significativo en absoluto".

Ahora llegan Las Vegas. Después, Qatar y Abu Dhabi. Esas dos últimas pistas son la esperanza del cuadro papaya. No tanto Las Vegas, donde ven a Ferrari más fuerte.

"Los dos últimos circuitos deberían ser bastante buenos para nosotros. Las Vegas será en teoría más una pista Ferrari, y luego ya veremos. Todo está por decidir, y el campeonato de constructores sigue siendo y siempre ha sido nuestra prioridad", sentencia l jefe de Lando Norris y Oscar Piastri.