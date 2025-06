Yuki Tsunoda empieza a asumir su realidad en Red Bull: "Sé lo que puede pasar..."

Red Bull nunca se ha caracterizado por tener paciencia con sus pilotos. Este año ya cayó Liam Lawson y ahora Yuki Tsunoda está contra las cuerdas. No está consiguiendo resultados, lejísimos de Max Verstappen. Sabe que este fin de semana, en el Gran Premio de Canadá, la historia se repetirá.

Por eso el nipón ya asume que Helmut Marko y Christian Horner pueden prescindir de sus servicios en cualquier momento.

"Mientras no actúe realmente como yo lo he hecho antes, sé lo que va a pasar. Me conozco a mí mismo, no es el lugar en el que debería estar", dice un Yuki que ha estado en la parte trasera de la parrilla.

En Montreal quiere resetear. "Diría que en parte este tipo de pista será el reinicio", le dice a 'Motorsport Week'.

"Creo que estoy progresando en cuanto a comprensión, pero solo necesito un poco de tiempo para hacerlo realidad en la pista, conduciendo...", señala el ex de Racing Bulls, donde estaba logrando mejores resultados que en Red Bull.

Cree que tarde a temprano se adaptará al 100% y entonces llegarán las buenas sensaciones: "Siempre es más fácil entenderlo haciéndolo en la pista. Pero estoy seguro de que llegará en algún momento, y el progreso ya está ahí. Así que no me estoy apresurando demasiado todavía".