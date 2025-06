Guti, tajante como nunca con Lamine Yamal: "No me gusta que vaya en rueda de prensa con una gorra"

El exjugador se mostró muy contundente en 'El Chiringuito' afirmando que el extremo no debe ir con gorra cuando esté con el club o la selección.

En la previa de la final de la Nations League ante Portugal, Lamine Yamal se presentó en rueda de prensa con una gorra.

La imagen del jugador del FC Barcelona ha generado mucho revuelo y tratando el tema en 'El Chiringuito', Guti se mostró muy contundente al respecto.

"En tu vida te pones lo que quieras, pero cuando estás con la camiseta de tu club o de la selección, llámame viejo, pero a mi esas cosas no me gustan", arrancó el ex del Real Madrid.

"No me gusta que Lamine vaya en rueda de prensa con una gorra para atrás en tu vida haces lo que quieras, pero con tu club o la Selección no", añadió.

Eso sí, Guti exculpó al joven jugador: "No es culpa de Lamine, porque al final hace lo que quiere, es culpa de quien no le dice que con la gorra no puede ir".