¿Reconce Lance Stroll el escándalo en el garaje de Barcelona? "Estaba frustrado"

Publicó la 'BBC' que Lance Stroll había insultado a varios mecánicos de Aston Martin y había lanzado cosas y dado golpes en el garaje. Y el canadiense, dos semanas después, no ha negado estos hechos. Al contrario, ha asegurado que "estaba frustrado" por los resultados de las últimas pruebas.

Unas declaraciones sorprendentes en las que estaría admitiendo aquel escándalo: "Sí. Estaba frustrado, sin duda, frustrado por mi muñeca y por las tres últimas carreras desde Imola".

Ha sido operado de la muñeca derecha y en el Gran Premio de Canadá está listo de nuevo: "Simplemente me impedía pilotar, así que sabía que el domingo iba a ser complicado, probablemente imposible y en ese momento, estaba bastante frustrado".

"No quiero entrar en detalles sobre lo que tuve que hacer ni cómo, porque es mi privacidad médica y prefiero mantenerla en secreto, pero lo único que puedo decir con seguridad es que me siento mucho mejor. Tengo muchas ganas de que llegue el fin de semana de carreras. Estar aquí en Montreal siempre es especial. Tengo buenos recuerdos de correr aquí cada año, buenos resultados a lo largo de los años, sumando puntos. Me encanta volver aquí, competir frente a la afición local, y tengo muchas ganas de que llegue el fin de semana", explicó el compañero de Fernando Alonso, que este domingo correrá ante su público.

Asegura que los dolores en su muñeca le han impedido rendir: "Como un atleta en cualquier deporte, siempre intentas superar el dolor y las molestias al máximo para intentar conseguir un buen resultado".

"En esa situación, estaba luchando y tratando de superarlo, pero simplemente no me parecía sensato seguir adelante. Sentía que el daño estaba empeorando y que necesitaba tomar medidas más serias", sentencia el piloto de Martin, hijo del dueño y gran jefe, Lawrence Stroll.