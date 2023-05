Durante la presentación de los pilotos previa al Gran Premio de Miami se escucharon algunos pitos para el bicampeón Max Verstappen. Después, el neerlandés se llevó el triunfo en la carrera y se mostró muy tranquilo por el trato de parte del público estadounidense.

Está convencido el de Red Bull que esos pitos llegaron porque es el campeón y gran favorito al título en este 2023: "Creo que si estuviese por detrás, nadie haría nada, nadie haría ninguna reacción, ¿verdad? Es algo normal cuando vas ganando...".

"Por lo tanto, esto es algo que para mí está bien, siempre y cuando yo siga ganando. Eso es, para mí, lo más importante. Me llevo el trofeo a casa y ellos volverán a sus casas y podrán pasar una noche agradable", dijo el piloto neerlandés.

Sobre el formato de presentación que algunos criticaron, Verstappen no se preocupó demasiado: "A algunas personas les gusta ser el centro de atención, a otras no. A mí personalmente no...".

"Lo que hicieron no es necesario. Prefiero hablar con mis ingenieros, subirme al coche, ponerme el casco y empezar a competir en la pista. Pero, por supuesto, entiendo el valor del entretenimiento. Así que espero que no sea así siempre, porque tenemos una temporada muy larga, no necesitamos una presentación así cada vez", dijo Max.

Verstappen es más líder después de Miami. Tiene 119 puntos, 14 más que Checo Pérez. La diferencia con Fernando Alonso es de 44 puntos. Próxima parada, Imola. ¿Se acercarán los rivales a Red Bull con sus mejoras?