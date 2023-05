Fernando Alonso suma cuatro podios en cinco carreras. El único que se ha mostrado consistente por detrás de los Red Bull de Max Verstappen y Sergio Pérez. Y la Fórmula 1 está alucinando con todo lo que está haciendo el piloto a sus 41 años al volante de su Aston Martin.

Juan Pablo Montoya, expiloto del Gran Circo, dice que "sólo ha cambiado el coche": "Creo que es divertido cómo todo el mundo está hablando de eso. Pero siendo sincero, creo que sigue pilotando igual que antes...".

En declaraciones a 'Motorsport', dice que es "genial" ver a Alonso pilotando así: "No ha cambiado mucho, es solo que ahora tiene un coche mejor y obviamente lo está usando bien. Lo que sí tengo que decir es que está haciendo un muy buen trabajo para lograr que todos lo apoyen".

No es el primer elogio que recibe el bicampeón en las últimas horas. Tras su podio en Miami, otra vez por detrás de los Red Bull, Jenson Button hizo este comentario: "¿Qué podemos decir? Cuatro podios en cinco carreras. No es que hayas vuelto, siempre has estado ahí. El coche ha vuelto".

Dos comentarios que demuestran la profunda admiración de la F1 hacia Alonso, que es uno de los grandes ídolos del momento.

La competición vuelve el fin de semana del 21 de mayo en Imola, donde Aston Martin tendrá una nueva oportunidad para colocarse detrás de los Red Bull y confirmar que tienen el segundo mejor coche de la parrilla.