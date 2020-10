La parrilla de 2021 sigue incompleta, quedan muchos equipos por decidir quiénes serán sus futuros pilotos. En el caso de Red Bull, ya renovaron a Verstappen, pero no saben qué va a pasar con el segundo asiento.

El año pasado empezó Pierre Gasly, aunque tras los resultados lo degradaron a Alpha Tauri ocupando el sitio de Albon, mientras que este subía a la escudería oficial. Sin embargo, ahora su continuidad en Red Bull pende de un hilo.

Helmut Marko asegura que es responsabilidad del piloto mantener su asiento. "Si Albon se las arregla para mejorar de manera constante, entonces es un candidato para nuestro coche en 2021", ha explicado en una entrevista con Sky.

"Si Albon no está a la altura de las expectativas, vamos a tener que buscar fuera de nuestro equipo.", ha recordado el asesor de la escudería, a lo que añadía algunos nombres que tienen en mente: "Están Pérez y Hülkenberg".

Por parte de Verstappen, aunque a él ese tema no le preocupa ya que su objetivo es centrarse en el coche y en mejorar sobre el asfalto, sí que tiene claro a quien le gustaría tener de compañero: "No puedo decir mucho al respecto, pero Nico es un piloto maravilloso. Lo que consiguió hacer en Nürburgring fue muy positivo. Creo que sería un buen compañero de equipo pero, repito, no depende de mí".

El piloto ha vuelto a insistir en que su trabajo es en la pista, no decidiendo quién será el que comparta equipo con él. Además aún siguen lejos de Mercedes y ese es el principal objetivo de Red Bull. "Creo que es más importante seguir mejorando el coche de este año porque no podemos hacer demasiado para el año que viene y es de extrema importancia acabar con nuestras debilidades", ha zanjado en 'RTL'.