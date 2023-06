Max Verstappen ha demostrado ser uno de los mejores pilotos de la parrilla, y sus dostítulos mundiales son buena prueba de ello. Ganar para él se ha convertido en algo habitual y, por ello, tiene que ir innovando en las celebraciones carrera tras carrera.

Sus datos en este 2023 no engañan a nadie. El neerlandés ha ganado seis de las ocho carreras que se han disputado hasta la fecha, por lo que tiene el tercermundial a tiro de piedra. Sin embargo, Fernando Alonso va a aprovechar todas las oportunidades que se le presenten para ponerle las cosas difíciles al de Red Bull.

Precisamente esto, sumado a las constantes mejoras que reciben los equipos que les permiten recortar las diferencias con Red Bull, hace que Verstappen se muestre cada día más cauto a la hora de hablar de los resultados que espera conseguir.

En un directo de una carrera de 'e-sports', Verstappen fue preguntado por si podría volver a hacer la celebración que hizo en Miami cuando gane en Austria, a lo que Max respondió sin miramientos y de la manera más cauta posible.

"No, no necesariamente. Primero tenemos que ganar, no me gusta hablar de las carreras ni de las victorias antes de que sucedan", ha afirmado el neerlandés en directo.