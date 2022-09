Tiene 24 años, pero ya hay quien mira muy, muy lejos en el tiempo en el futuro de Max Verstappen. El neerlandés, actual campeón del mundo de la Fórmula 1, tiene claro que no está en sus planes estar en la competición a edades en las que otros, como Alonso o Raikkonen, están o estaban pilotando.

Fernando, con 41 años, tiene aún dos temporadas por delante como mínimo en el Aston Martin; Kimi se retiró con 42... y Lewis Hamilton tiene 37 primaveras y no parece probable que su adiós llegue pronto sabiendo que cuenta con un coche capaz de ganar, o capaz de pelear por ganar.

En ese sentido, Verstappen lo tiene completamente claro: "Con 40 años ya no estaré aquí. No me veo conduciendo en la F1 a esa edad".

"Quiero hacer otras cosas, pero todavía me quedan algunos años por delante en la Fórmula 1", argumenta.

Tiene todavía 24 años, pero parece que lleve toda una vida en la F1. El motivo, que debutó siendo aún menor de edad en Toro Rosso y que a los 18 ya había ganado su primera carrera.

Fue ya en 2021, con un coche y un motor listos para ganar, cuando se hizo con su primer y posiblemente no único título en la categoría.

Esta temporada lo tiene encarrilado, con una diferencia de 91 puntos con respecto a Charles Leclerc y a su Ferrari.