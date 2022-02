Felipe Massa y Timo Glock compartirán coche y unirán sus caminos en la primera prueba de la competición de turismos brasileña, la Stock Car Pro Series. Aunque el brasileño afirme que no guarda rencor al piloto alemán, protagonizaron uno de los momentos más recordados en la historia de la Fórmula 1.

Entre ambos pilotos suman un total de 22 temporadas en la Fórmula 1 y sus nombres son recordados por un gran número de aficionados del ‘gran circo’. Corría el año 2008 y la temporada concluía en el Gran Premio de Brasil, la última prueba de la temporada. Massa ganó la carrera y Hamilton terminó en quinto lugar tras adelantar a Glock en la última curva y se alzó con su primer título de campeón del mundo.

Ahora, ambos pilotos compartirán un Chevrolet Cruze para la primera carrera de la Stock Car Pro Series. “Nunca he tenido nada en contra de Timo, nunca he pensado que haya hecho algo deliberado contra mí en esa situación. Cualquiera que sepa un poco de automovilismo sabe que no podría haber hecho nada diferente”, mencionó Massa, donde zanjó, con esas palabras, el rumor sobre la mala relación con Glock.

"La idea de correr con Timo se me ocurrió después de la entrevista que me concedió en Interlagos el año pasado”, indicó el piloto brasileño. “Lo compartí con mis patrocinadores, que estuvieron de acuerdo. Creo que todo el mundo tiene claro que ambos buscamos un buen resultado en Interlagos”, mencionó Massa, que, además, informó que la decisión de correr juntos el campeonato de turismos brasileños se propuso cuando se reencontraron en el GP de Brasil.

Por su parte, Glock afirmó estar muy contento de “poder ser el compañero de Felipe en la carrera de Interlagos”. “Esos coches son difíciles de conducir, pero Felipe ya me ha enviado algunas cámaras a bordo de los coches para que me haga una primera idea de cómo se conducen”, concluyó el piloto alemán.