Cómo no recordar la mitad de los años 2000 en la Fórmula 1 al ver lo que es capaz de mover Max Verstappen en las gradas. Al ver lo ocurrido en Austria, donde una tremenda 'marea naranja' invadió las gradas del Red Bull Ring. Cómo no pensar, viendo eso, ese azul que copaba cada silla de cada circuito cuando Fernando Alonso ganaba o peleaba por ganar en cada carrera y en cada Mundial.

Porque lo sucedido en el GP de Austria deja a las claras lo que puede suceder en el GP de Países Bajos, hogar de Max Verstappen. En la casa de Red Bull, naranja. Naranja por el color de la nacionalidad de Max. Por el color neerlandés que, como el azul en los grandes años de Alonso, acompañaba a Fernando por la bandera de Asturias y por el equipo Renault.

Y es que muchas similitudes hay entre los dos casos. Entre Max y Fernando. Entre dos pilotos que ganan, o ganaban, carreras, y que pueden ganar, y ganaron, un Mundial de Fórmula 1 representando a un país no acostumbrado a vencer en esta competición.

Alonso, un antes y un después para la F1 en España

Hasta la llegada de Alonso, España era un país residual en el mundo de la Fórmula 1. Había representación, y buena, con Pedro de la Rosa y Marc Gené entre otros, pero fue llegar Fernando y tener a un piloto capaz de ganar en un equipo que podía pelear por hacerlo. Y sí, lo hicieron. El asturiano, a bordo del Renault, se llevó los títulos de 2005 y de 2006 tras años avisando de que estaba ahí.

Verstappen, lo mismo. Países Bajos no es un lugar que haya dado numerosos pilotos de F1. Hasta Max, de hecho, no se han o habían visto en otra. Con él, la pasión por la F1 ha llegado y el naranja predomina incluso en pistas que no son la de Zaandvort.

Porque gana. Porque puede ganar el Mundial. Porque tiene además ese carisma propio de los campeones. Porque es como ver un Alonso 2.0 en el sentido de lo que es capaz de mover y a buen seguro el GP de Países Bajos va a recordar y mucho a los de España de los 2004, 2005, 2006, 2007 y años venideros.

Para ver si la marea naranja de Verstappen es esa marea azul de Alonso en Montmeló habrá que esperar un poco. El GP de Países Bajos, que iba a estar en 2020, se 'estrena' el fin de semana del 3 al 5 de septiembre.

Austria, naranja en la victoria de Verstappen

De momento, lo sucedido en Austria puede ser una buena 'demo' de lo que está por venir. Y si tiene más carreras como las del Red Bull Ring a saber la que se puede liar en la pista neerlandesa.

En Spielberg, Verstappen se permitió el lujo de parar hasta en dos ocasiones y aún así de sacar casi 20 segundos a Valtteri Bottas, medalla de plata en el circuito austríaco. Su dominio fue total, y el Mundial está cada vez más en su mano y en la de Red Bull.

