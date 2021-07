Gran jornada para Carlos Sainz, el español ha logrado finalizar el fin de semana con diez puntos más para la clasificación del Mundial tras un fin de semana en el que ha podido sacar el máximo rendimiento al Ferrari.

Los de Maranello saben que tienen problemas con la degradación y por tanto prefirieron arriesgar a pasar con medios la Q3 que poner gomas blandas, pero finalmente no lograron pasar el corte. A pesar de ello, la penalización a Vettel permitía que Sainz saliese décimo y además con la posibilidad de elegir neumáticos.

El español ha elegido salir con el duro para luego cambiar al medio haciendo la carrera a una sola parada. Tan solo él y Raikkonen han optado por comenzar con esa goma, decisión que le ha costado muchas posiciones en la salida pero que luego le ha valido una gran remontada, especialmente cuando a cambiado a medios.

"Ha sido una carrera luchada. He sufrido más de lo que esperaba, en la salida no tenía agarre, pero he mantenido la calma y he alargado mi primera tanda. He puesto los medios y he ido a por todas. En la segunda mitad me he divertido, en la primera creía que no estábamos haciendo mucho, pero ha merecido la pena", ha explicado Sainz para 'Dazn'.

El español también ha admitido que a mitad de la carrera empezaba a perder la confianza y hasta esperaba que hubiese algún safety car para poder hacer algo. Sin embargo, finalmente ha encontrado un gran ritmo con los medios usados y ha finalizado quinto.

"He tenido ritmo con los medios y he podido ir a por Charles, Ricciardo y Pérez, ha sido divertido. Empiezo a ser el Carlos que puede hacer esto los domingos. No esperaba sufrir tanto en la salida pero bueno, ya son dos carreras sacando el máximo del coche. Todo empieza a ser lo que esperaba hacer", ha zanjado Sainz.

La próxima cita será dentro de dos semanas en Silverstone, el circuito favorito de Carlos Sainz donde consiguió su primer triunfo en monoplazas de la Formula BMW Pacific. Además se estrenara el nuevo formato con la 'sprint qualifying'.