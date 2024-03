Nikola Tsolov ha protagonizado uno de los movimientos más indignos que se pueden realizar en el mundo del motor. El piloto búlgaro de Fórmula 3 chocó contra Alexander Dunne durante los entrenamientos del Gran Premio de Australia.

Tras una sesión en la que ambos pilotos se vieron las caras, Dunne obstaculizó a Tsolov durante su vuelta rápida, algo que el piloto de ART no perdonó, acercándose de manera violenta al irlandés y chocando contra él, provocando que Dunne acabara contra el muro.

La FIA ha investigado el incidente y han optado por una de las sanciones más leves: tan solo tres posiciones en parrilla. La Federación Internacional ha definido este incidente como "desafortunado": "Tsolov señaló que su vuelta fue afectada por Dunne y quería que el piloto fuese consciente de su presencia. Tsolov se desvió para pilotar cerca de Dunne. Desafortunadamente, juzgó mal su acción y chocó contra él".

Tras esta decisión, no han tardado en llegar las reacciones criticando al piloto que tiene como maestro a Fernando Alonso, pues aseguran que esta penalización es tremendamente leve para un incidente de estas magnitudes, ya que, tal y como se puede corroborar con las imágenes, ha puesto en riesgo intencionalmente la integridad física de otro piloto.

El búlgaro no ha dudado en explicar esta maniobra defendiendo su buena fe: "Estaba un poco confuso. Venía en vuelta y creo que el MP estaba moviéndose de un lado a otro. Me fui hacia la izquierda y sentí un golpe en mi neumático trasero. Creo que ha sido un poco de falta de entendimiento, nada intencionado por mi parte, hemos tenido algo de mala suerte".

"Sabía que estaba ahí, pero de repente, sentí el impacto, no he hecho nada extraño, estaba en la línea de carrera. No tenía nada en contra de él, no tenemos nada que ganar en las sesiones de entrenamientos libres, así que nunca haría algo así", concluyó