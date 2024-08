Mike Krack, jefe de Aston Martin, ha confirmado en palabras que recogen en 'SoyMotor' que pueden llegar fichajes al equipo. Que pueden llegar más fichajes. Tras los nombres de Ferrari y de Mercedes sigue estando más que presente la opción de un Adrian Newey que hasta septiembre no puede anunciar cuál será su siguiente paso tras dejar Red Bull.

El de Luxemburgo, en sus palabras, es muy claro: "Estamos creciendo, y tenemos una mentalidad abierta y dinámica tanto en lo que se refiere al coche como al personal".

"Aquí consolidarse no se premia. Con un núcleo estable nunca hay que quedarse sentado. Siempre me preguntan si es la última pieza del puzle, pero no. Nunca lo es. Seguimos buscando. Quizá alguien fuera nos haga mejores", insiste.

Porque siguen buscando talento: "Aquí lo hay, no lo olvidemos, pero miramos fuera porque hay que mantenerse dinámicos y abiertos a nuevas perspectivas".

"El equipo de F1 está en evolución constante. Encontrando nuevas formas de mejorar y de ser más fuertes. Nos expandimos, hasta el punto de igualar en números e instalaciones a los equipos punteros y líderes", afirma.

Y sentencia: "Tendremos una instalación de primera para fabricar coches de F1 y un ambiente agradable e inspirador en el que trabajar".