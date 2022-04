La Fórmula 1 afronta en 2022 el calendario más extenso de su historia con 23 carreras previstas en nueve meses, aunque el 'Gran Circo' no quiere quedarse ahí.

Según lo marcado en el Pacto de la Concordia firmado en 2020 por las diez escuderías de F1, se podrá llegar hasta 25 citas... y ya hay algunos nombres que suenan como Kyalami o China.

A su vez, ya se han anunciado nuevos trazados como el de Miami, que verá la luz en dos semanas, o el de Las Vegas, que tendrá que esperar a noviembre.

Sobre este 'vaivén' de la competición ha hablado Carlos Sainz en una entrevista en 'GP Fans'. El piloto de Ferrari no está en contra de explorar nuevos trazados, pero prefiere la permanencia de los clásicos.

"Creo que debe existir un límite de carreras a añadir porque al final otras carreras van a pagar el precio de tener que quedarse fuera. Obviamente me encanta ir a Miami y a Las Vegas, pero a la vez creo que es una gran pérdida perder carreras europeas clásicas", ha señalado.

Es consciente de que no hay sitio para todas la misma temporada, pero sí se pueden ir alternando: "Ojalá de cara al futuro podamos encontrar un equilibrio en el que quizás carreras que no se pueden permitir estar en el calendario cada año, un año sí y un año no, puedan estar en el calendario una vez cada dos años o cada tres".

"Los negocios son los negocios. Liberty y la Fórmula 1 se fijarán en lo que tienen que hacer, supongo, por el negocio, pero no me gustaría que dejáramos de correr en Europa", ha añadido.

"Creo que es un sitio estupendo para correr, es donde está nuestra herencia y pienso que necesitamos seguir volviendo, incluso aunque no sea cada año, pero al menos mantengámosla en el calendario", ha zanjado.