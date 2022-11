Sebastian Vettel dirá adiós a la Fórmula 1 tras el GP de Abu Dhabi, la última carrera de la temporada. El piloto de Aston Martin debutó en 2007 y tras 15 años dirá adiós al 'Gran Circo'. Pero... ¿volverá en un futuro, como hicieron Michael Schumacher o Fernando Alonso? Lewis Hamilton cree que sí.

En la rueda de prensa previa al GP de Abu Dhabi, el británico no ha podido ser más claro: "Probablemente volverás. Estamos viendo a otros pilotos que vuelven. Así que, estoy aquí sentado aceptando que es tu última carrera, pero volverás...¿no?".

Ante la pregunta y mirada del heptacampeón, Vettel coge el micrófono y responde: "Quizá podamos llegar a un acuerdo fuera. Cuando te vayas de Mercedes, quizá vuelva". "E ir intercambiando, alternando", le responde Hamilton para cerrar el asunto.

Los dos pilotos tuvieron unas batallas muy reñidas por el campeonato cuando el alemán estaba en Ferrari, pero todos los envites se los acabó llevando el de Mercedes.

Lewis Hamilton: I am sitting here thinking you're probably gonna come back! We’ve seen it before!….. YOU ARE GONNA COME BACK!”😂#SV5 "Maybe we can make a deal? outside! When you wanna get away, maybe I come back!"😭

