"¿Qué echarás de menos de Sebastian?": cortita y al pie, así ha sido la pregunta que le han formulado a Fernando Alonso en la rueda de prensa del Gran Premio de Abu Dhabi de Fórmula 1, en la que el asturiano ha estado situado en medio de Lewis Hamilton y Vettel.

El bicampeón del mundo, tras espetar una sincera sonrisa a modo de antesala de la despedida que venía a continuación, ha recordado los grandes momentos que han vivido ambos en los últimos 15 años.

"Será extraño no tenerle el año que viene. Hemos compartido muchas cosas estos últimos 15 años; a veces hemos competido por títulos; otras, por la séptima posición, como en Japón hasta la línea de meta", ha arrancado Alonso.

Seguidamente, Fernando ha explicado que sus carreras siempre estarán ligadas por las batallas protagonizadas cuando ambos estaban en Ferrari y Red Bull respectivamente... con un agrio recuerdo por los resultados finales, sobre todo en 2010 y 2012.

"Siempre hemos disfrutado cada batalla y nos hemos respetado todo lo que hemos podido. Mi carrera estará unida a la de Sebastian porque hemos peleado por grandes cosas en los mejores años de nuestras carreras, aunque el resultado siempre cayó de su lado", ha añadido.

"¿Te ha dado algún consejo sobre la vida en Aston Martin?", le han replicado al ovetense, que no ha podido contener la risa: "No, todavía no. Le preguntaré el domingo por la tarde".