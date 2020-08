Mercedes pierde una de sus piezas clave. Andy Cowell, el gran genio de los motores en el equipo de las flechas de plata, abandonará la Fórmula 1 al finalizar esta temporada después de 16 años.

"Estoy enormemente orgullos de haber trabajado para una compañía como Mercedes", afirmó en 'Beyond the Grid'. "Aquí hay un grupo de gente increíble, y los echaré de menos. Pero es hora de un cambio. 16 años es un largo período de tiempo haciendo en gran medida lo mismo", añadió.

Su futuro todavía no está decidido y en el mundo del motor se lo rifan. Pero él pide calma: "Todo el mundo me dice: '¿qué vas a hacer ahora?' Y no estoy 100% seguro todavía, pero espero que sea un gran desafío".

"Me gusta el reto de una hoja en blanco. Va con mi personalidad la emoción de sumergirse en algo desafiante", afirmó sobre su próximo reto, de momento desconocido. "Desde los cinco años, el automovilismo ha sido una gran parte de mi vida. El deporte de motor siempre será una parte de mi vida", explicó.

Cowell ha sido uno de los grandes secretos del éxito de Mercedes durante las últimas temporadas, con un Lewis Hamilton que parece imparable otro curso más. Si nada se tuerce, el británico conquistará su séptimo título mundial.

¿Seguirá Cowell en la Fórmula 1? Seguro que propuestas no le faltan. Sin embargo, él pide paciencia para tomar una decisión.