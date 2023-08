Sigue pasando el tiempo en esta temporada 2023 y Lewis Hamilton sigue sin cerrar su renovación con Mercedes. Pese a que tanto sus palabras como las de su jefe Toto Wolff van encaminadas a ello, la falta del acuerdo da para especular. Y con las palabras de Frederic Vasseur, más.

El jefe de Ferrari concedió una entrevista a 'La Gazetta dello Sport' en la que reconoció tener contacto con el piloto británico: "Hablo con él cada GP. Corrió para mí hace veinte años y todavía estamos en contacto. Lo ayudé cuando se fue a McLaren al comienzo de su carrera en la F1 y hablamos de vez en cuando. Si nos ven juntos por el paddock sale un alboroto, pero se queda ahí".

Vasseur descarta el fichaje de Hamilton por Ferrari, pero no duda en alabarle: "No lo quiero comparar con nuestros pilotos, pero el aporte de un piloto top no es solo de conducción, también es técnico, estratega, ayudar para contratar mecánicos. Si tienes a Hamilton o Verstappen, pero también a Leclerc, es más fácil".

Además, el dirigente francés habló sobre la temporada de sus pilotos: "Siempre se puede hacer mejor, como equipo y como pilotos. Charles no esperaba una temporada como esta y al principio empujó más de lo debido, ahora parece haber digerido mejor la situación".

"Carlos es muy constante y por eso es una buena referencia para nosotros. Leclerc es impulsivo, si algo no sale bien no se detiene. Sin embargo, por su bien y el del equipo, a veces es mejor calmarse antes de hablar. En caliente no tienes toda la información que necesitas para formar un juicio definitivo y frente a un micro es mejor tomarte tu tiempo", explicó Vasseur.