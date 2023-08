El deporte de motor podría pasar a ser un deporte olímpico si logra su entrada para los Juegos Olímpicos de 2028 que se celebrarán en Los Ángeles, según ha informado 'Reuter'.

El COI (Comité Olímpico Internacional) tendrá la decisión final sobre su admisión en su reunión en octubre de este año, pero según ha avanzado el citado medio, hasta ocho deportes se encuentra a la espera de la luz verde para participar en el magno evento: Cricket, Flag Football (fútbol americano sin contacto), lacrosse, breakdance, kárate, kick boxing, squash y los deportes de motor.

Pese a que participaron en una ocasión en París 1900 (no eran olímpicos y no recibieron medalla), los deportes de motor no eran aptos para unos JJ.OO. hasta 2012, ya que en la Carta Olímpica estaba escrito que "los deportes, disciplinas o pruebas en los que las prestaciones dependen esencialmente de una propulsión mecánica no son aceptados".

No obstante, en dicho año esa cláusula fue eliminada y la FIA entró a formar parte del COI. Y ahora, precisamente en un lugar en auge de la Fórmula 1 y apasionado de los deportes de motor como Estados Unidos, podrían tener una posibilidad de ser olímpicos.

La propuesta, al estar pendiente de aceptación, sigue teniendo muy difusa cómo se disputaría. Lo que sería lógico es que sería bajo los mismos coches en términos de mecánica, pero faltaría saber si éstos serían monoplazas, turismos, coches de NASCAR o que incluso haya diferentes categorías a disputar medalla.