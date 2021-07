Lewis Hamilton ha revivido esos tiempos en los que los silbidos eran constante cuando visitaba España por su rivalidad con Fernando Alonso. El inglés, en el GP de Hungría, ha sido más que abucheado por la numerosísima hinchada holandesa presente en sus gradas, recordando lo sucedido en el GP de Gran Bretaña de hace un par de semanas.

El inglés, tras la clasificación en Hungaroring en la que logró la pole, les mandó un mensaje a todas aquellas personas que le estaban abucheando al escuchar su nombre.

"Nunca me habían abucheado así... pero seguid pitándome, eso me alimenta", comento.

Hamilton tiene por delante otro par de carreras en las que puede ser incluso más abucheado que en Hungría. Y es que el futuro de la F1 pasa por Bélgica, donde se espera multitud de afición neerlandesa... y Países Bajos, con la pista de Zandvoort.

En Hungría, Hamilton fue de nuevo uno de los grandes nombres del sábado. Por su pole... y por la forma de lograrla.

Lewis hizo un primero intento extraordinario, dejando lejísimos a Max Verstappen. En el segundo, ralentizó tanto el ritmo tras salir de boxes que Sergio Pérez ni pudo pasar a tiempo por la bandera a cuadros.

En la vuelta lanzada, no fue ni rápido ni lento, pero fue bastante para que Verstappen no tuviera aire limpio y no pudiera adelantarle en el asfalto húngaro.

Al final, pole con neumático medio, mientras que Verstappen usará blandos en la arrancada.

