Lewis Hamilton se bajó del Mercedes en Turquía con un buen rebote con su equipo. Todo por su parada en boxes. Por un paso por el 'pit lane' que él no quería hacer pero que los de la estrella le hicieron hacer. Todo porque, por eso, pasó de ser tercero a quinto mientras Max Verstappen terminaba segundo para ser líder del Mundial con seis puntos de ventaja sobre él.

Fue en los últimos giros en Istambul Park. Con Leclerc preguntando si podría llegar al final sin parar, y con Ocon haciéndolo, a Hamilton se le planteó el mismo dilema. Seguir y acabar tercero, o no acabar, o parar y acabar pero en quinta o cuarta posición.

Su intención era clara. Sabía que deslizaba, lo dejó claro por radio, pero no tenía ganas de parar. De pasar por el 'pit lane'. De perder tiempo para asegurar la salud de sus neumáticos. "Sé que deslizo, pero voy bien. Voy rápido", dijo.

Cambio... y cabreo

En Mercedes le dieron una vuelta. Pero no, no se fiaban. No lo tenían claro. Los intermedios ya no solo eran 'slicks' sino que comenzaba a verse hasta la carcasa. El pinchazo era una opción, y al final entró en boxes.

Cambio de gomas y fuera. Quinto, tras Pérez y Leclerc, y por delante de un Gasly que comenzó siendo el primer quebradero de cabeza para él. Porque en Mercedes no le dijeron lo que tenía delante sino lo que había detrás, y Pierre era el sexto clasificado.

Mientras, él se acercó a Charles Leclerc. Mucho. Pero entonces llegó el segundo problema: el 'graining'. Las gomas sufrían y el monegasco comenzó a marcharse a la par que Gasly se ponía a menos de un segundo. Y entonces, llegó el momento.

"¡Dejadme solo!", dijo Hamilton por radio para terminar ya con las conversaciones que estaban empezando a ponerle nervioso. A ponerle más nervioso.

¿Habría llegado al final? Nunca se sabrá...

Al final sus gomas se limpiaron y pudo despegarse de Pierre Gasly. Sin embargo, se quedará a buen seguro con la duda si pudo hacer un Ocon y llegar hasta el final... Habría sido tercero.

