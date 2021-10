Fernando Alonso no pudo concretar su mejor clasificación desde 2014 con una salida a lo campeón. Y no, no fue porque no lo intentara. Fue porque Pierre Gasly, que salía justo por delante de él, le mando fuera de la pista con un toque del AlphaTauri al Alpine que provocó un trompo del asturiano y una considerable pérdida de posiciones.

Fue nada más apagarse el semáforo. Alonso, inteligente, se fue por fuera para adelantar a Pierre Gasly y lo tenía ya hecho. Alargó la frenada, le pasó por la derecha... y adiós. Fuera de la pista.

El francés tocó con el neumático delantero derecho a Fernando, lo que provocó las quejas de Alonso por radio y la explicación de Gasly. "Estaba en un sandwich", dijo Pierre.

El impacto dejó a Alonso en la parte de atrás de la parrilla, por delante de Sainz y de Ricciardo, y con todo el trabajo por hacer cuando, además, también tuvo un incidente con Mick Schumacher.

Ambos fueron investigados en una carrera que parecía iba a ser feliz para Fernando y que se fue al traste en apenas unos metros por un toque con Gasly.

Pierre, además, fue sancionado con cinco segundos por dicho incidente. Y Alonso, lo mismo. Cinco segundos por su acción con Mick Schumacher.

