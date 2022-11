Acostumbrado a ganar, a ganar siempre, el desenlace de campeonato para Lewis Hamilton en 2021 fue terrible, perdiendo ante Max Verstappen. Pero esta temporada ha sido todavía peor. Porque Mercedes ha estado demasiado lejos de la cabeza e incluso en ocasiones del podio.

Reconoce que era frustrante ver que un quinto puesto podía ser como una victoria: "Sinceramente he sentido muchas veces que parecía que habíamos ganado. Conseguir un quinto puesto o un cuarto, o incluso ese podio, en esos momentos, todos estábamos tan eufóricos".

"Ha habido muchos escenarios como ese este año en los que, de forma sincera, el viaje ha sido la parte más importante. Creo que somos ganadores, no en la forma en que se ve fuera en términos de números, pero todos los miembros del equipo son ganadores", dice el británico.

Y para un siete veces ganador de la F1 no debe ser fácil decir eso, asumiendo que no se puede alcanzar más: "Nadie se ha dado por vencido, todos han superado las emociones que tenían por no estar en primera línea, se han esforzado al máximo".

Aunque quiere dejar claro que el esfuerzo del equipo le ha llenado de orgullo según avanzaba la temporada: "Estoy muy orgulloso de todos. Para mí, eso es más importante que ganar todas las carreras, para ser sincero".

Rendimiento en Brasil

Este fin de semana, en Brasil, el rendimiento de Mercedes es una incógnita. En México sí estuvieron por delante de Ferrari: "No sé si el coche será espectacular aquí, no sé si estaremos tan cerca como en la última carrera".

"El clima... hay todo tipo de cosas que podrían pasar, así que de las dos próximas carreras, esta es la mejor opción que tendremos, o la más cercana", comenta el piloto británico.