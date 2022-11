Si tras Abu Dhabi 2021 y el nefasto final de temporada para Mercedes y Lewis Hamilton, se elucubró mucho en el mundo de la Fórmula 1 con una hipotética retirada del británico.

Tras unos meses de silencio y muchos 'dimes y diretes', el heptacampeón y la marca de la estrella anunciaron la prolongación de su contrato hasta 2023.

Le resta un año con los germanos, pero Hamilton ya tiene en mente los planes de futuro que quiere llevar a cabo, y esos pasan, al menos a corto plazo, por seguir en F1.

En declaraciones recogidas por 'As', Lewis asegura que quiere "un contrato plurianual" con Mercedes ya que se siente "bien en cuerpo y mente".

"No le he puesto un límite, estoy planeando un contrato plurianual con mi equipo. No sé cómo serán los próximos cinco años, creo que seguimos trabajando en eso. Hay muchas cosas que poner en marcha, acabo de lanzar mi compañía de producción y me siento bien en cuerpo y mente", explica.

Sobre el momento de su retirada, el de Stevenage no se marca fecha, pero sí ironiza con la edad y el futuro adiós a la categoría de su excompañero Fernando Alonso

"Así que quiero continuar, podemos lograr muchas más cosas juntos y quiero estar aquí. Pero no sé, si Fernando se marcha quizás tenga que pensarlo dos veces porque me convertiría en el más viejo de la parrilla...", señala el piloto de 37 años sobre el asturiano, que ahora mismo tiene 41.

Lo que queda claro es que habrá Hamilton para rato: "Se deslizaba eso, ese relato de que estoy cerca del final de mi carrera. Estoy seguro de que todos en vuestros trabajos pensáis qué vais a hacer después, si queréis ir a otro sitio, si podéis crecer. Supongo que también me sucede a mí. Ser un piloto es genial, pero quiero ver cómo voy a crecer desde este papel".

"Estoy en un buen momento de mi vida, mucho más asentado. Tengo mi casa y paso mucho tiempo en Reino Unido cuando voy a ver al equipo y veo a la familia. Siento que puedo llevar al equipo a por más títulos", ha zanjado, despejando cualquier rumor de una posible retirada tras finalizar su vinculación con Mercedes.