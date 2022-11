El formato 'sprint' se introdujo en la Fórmula 1 la pasada temporada y aunque en 2022 continuó con algunos cambios, aún hay gente en el 'paddock' a la que no le gusta esta modalidad. El bicampeón del mundo, Max Verstappen, ha cargado contra el 'sprint' y propone alternativas.

"Sinceramente, no soy muy partidario de ellas. Siento que no competimos. Sí, hay puntos en juego, pero sabes que no puedes arriesgar porque es la carrera principal donde te lo juegas todo", comentó en la rueda de prensa previa al GP de Brasil.

"No hay pit stops así que eliges el neumático que te va a durar toda la carrera; no ves muchos adelantamientos, salvo cuando un coche sale muy fuera de posición... no me resultan divertidas, no arriesgas, es simplemente terminarlas con seguridad", explica.

El bicampeón del mundo habló sobre la alternativa que el haría: "Soy más partidario de hacer una única práctica y salir directamente a la clasificación".

Esto fue algo que apoyó Kevin Magnussen, piloto de Haas: "Te obliga a encontrar el ritmo rápidamente y encontrar el 'set up' con poco tiempo. Cuando tienes tres entrenamientos libres es demasiado".

Lo que mas controversia produce en el actual formato 'sprint' es que condiciona la parrilla de salida de la carrera del domingo. Por ello, una opción sería que tanto el 'sprint' como la carrera fueran dos pruebas independientes. Esto es algo que gusta más al neerlandés.

"Sí, quizá, aunque realmente no me he parado a pensar en ello. Habrá seis el año que viene así que quizá sea bueno discutir hacerlo de otra manera, para que sean más emocionantes", asegura.

La FIA está estudiando cambios para tratar de hacer el formato más atractivo tanto para los pilotos y los equipos como para los aficionados.