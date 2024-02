Lewis Hamilton no quiere ni oír hablar de su fichaje por Ferrari. Es algo que queda en el futuro y ahora quiere dar el máximo por Mercedes. De hecho, ha manifestado que su principal objetivo en esta Fórmula 1 es derrotar a la escudería de Maranello.

Así lo ha manifestado en la rueda de prensa previa al Gran Premio de Bahréin: "Soy 100% piloto de Mercedes y ese es mi foco total y absoluto este año. No quiero que nada de esto me distraiga, quiero terminar en lo alto aquí, hemos trabajado mucho en invierno y tengo mucha fe en el equipo".

"Veo la motivación en el equipo, no es algo normal, ningún equipo ha conseguido lo que nosotros. Mi objetivo es rendir para ellos, y si puedo rendir como quiero, estaría muy contento. El año que viene serán relaciones nuevas, un entorno nuevo", expresa el siete veces campeón del Gran Circo.

Y avisa a Ferrari, que será su nueva casa: "Creo que Ferrari es un gran reto, es un equipo icónico y que no han tenido tanto éxito como les hubiera gustado en la última década. Mi objetivo es batirles este año...".

"Creo que Mercedes va a ganar un campeonato, es un grupo de gente increíble, esta bien gestionado, tiene un historial increíble, están muy comprometidos en las carreras. Tanto si este coche puede o no ganar el campeonato, no influirá en la próxima etapa en mi carrera, será un nuevo capítulo en mi vida, he hecho todo lo que podía hacer con ellos", ha sentenciado Lewis.

A sus 39 años, Hamilton afrontará un nuevo reto el año que viene. Pero antes quiere derrotar precisamente a quienes serán sus nuevos compañeros.