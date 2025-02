La reacción de Lewis Hamilton a su primera vez en el nuevo Ferrari: "Incluso a mí me sorprende..."

Después de la presentación conjunta que realizó la Fórmula 1 en Londres, muchos equipos ya han puesto en pista su nuevo coche. Es el caso de Ferrari. Lewis Hamilton, por fin, ha podido rodar con el monoplaza con el que intentará su octavo título para superar al legendario Michael Schumacher.

Y no puede estar más contento. Sus sensaciones han sido fantásticas. "Sólo hay un puñado de primeras veces especiales en la vida. Sinceramente, pensé que ya había tenido todas mis primeras veces y que ya nada iba a ser nuevo nunca más", dice el ya ex de Mercedes desde el circuito de Fiorano.

"La preparación hasta el día de hoy ha sido de meses, meses y meses, y se sentía como... Honestamente, ha sido el periodo de espera más largo para comenzar esta semana. Pero cada día ha sido simplemente nuevo y emocionante. Al conocer al equipo me quedé impresionado por la recepción y la pasión de la gente", sostiene el compañero de Charles Leclerc.

También ha valorado el trabajo de todas las personas que están en Maranello y que no acuden a las carreras: "He estado en las carreras durante muchos años y ves una pequeña parte de Ferrari, aunque, naturalmente, sabes que siempre hay un gran equipo detrás. Pero cuando realmente llegas allí y los ves, es tan grande... Y ver un pequeño equipo de cien personas o lo que sea en el fin de semana de carrera y la pasión que tienen para luego ver a los miles que están en el fondo trabajando en los coches y en el equipo...".

"Soy muy consciente del hecho de que sólo hay un puñado de primeras veces especiales en la vida. Incluso a mí me sorprende lo mucho que todavía me gusta lo que hago", ha dicho un Hamilton que no podía esconder su sonrisa.