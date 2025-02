El jefe de Williams tranquiliza a Carlos Sainz: los numerosos accidentes del año pasado no afectarán al desarrollo

Hasta 17 accidentes sufrieron los pilotos de Williams la temporada pasada. Tanto Logan Sargeant como Alex Albon como Franco Colapinto. Los tres en algún momento se fueron contra los muros y provocaron un alto coste al equipo en reparaciones. Pero eso no afectará al desarrollo. Una noticia que seguro ha tranquilizado al español Carlos Sainz.

James Vowles, jefe de Williams, dice en 'Motorsport' que "no han notado" los gastos de todos esos accidentes.

"No puedes tener más de 20 accidentes en 24 carreras, no puedes tener eso sin que se sienta algún tipo de daño. La mejor manera en que puedo resumirlo es que no creo que tengamos un efecto en cadena o en cómo nos estamos adaptando a ello", dice el jefe del piloto español, que esta temporada llega procedente del equipo Ferrari.

Saben en Williams que esta temporada será de transición. Vienen de ser penúltimos en el mundial de constructores y su objetivo es ganar alguna posición antes del importante cambio de reglamento de la Fórmula 1.

"Seguimos muy centrados en el 2026, cambiamos mucho el coche del 2023 al 2024, y creo que visteis los cambios, lo que pasó factura. No solo por el retraso en la construcción del monoplaza y las pruebas del año pasado, sino también porque el equilibrio cambió drásticamente", explica Vowles en la previa de los test de Baréin de esta semana (entre el miércoles y el viernes).

"Muchas cosas mejoraron, nos dimos cuenta de que teníamos algunos puntos débiles. Esta temporada, ahora que entendemos los cambios que hicimos entre el 2023 y el 2024, ¿cómo los aplicamos a este año? Esa es la dirección que estamos tomando finalmente la correcta para el 2026...", dice para finalizar el jefe de la escudería azul.