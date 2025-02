El jefe de Williams, alucinado con Carlos Sainz: "Es diferente a todo lo que ha habido..."

Williamsafronta el Mundial de 2025 de Fórmula 1 con el objetivo de luchar por ser el líder de la zona media. El fichaje de Carlos Sainz procedente de Ferrari es toda una declaración de intenciones para los británicos.

"La dinámica en el equipo es tangiblemente diferente a todo lo que ha habido desde que estoy en el equipo", ha comentado Vowles en declaraciones recogidas 'DAZN'. Sainz competirá con Alexander Albon que afronta su cuarta temporada con Williams.

Una dupla de pilotos que, a juicio del jefe del equipo, ve con muy buenos ojos: "Tenemos dos líderes que se presionan mutuamente y presionan al equipo ahora para cada detalle que podamos comenzar a sacar a la luz, y eso me encanta".

En lo relativo a los primeros test de Carlos Sainz con el equipo del pasado diciembre, Vowles lo valoró positivamente: "Hizo algunos cambios a lo largo del día y los tiempos de vuelta hablaron por sí solos. No estábamos intentando marcar tiempos de vuelta, pero él estuvo ahí arriba y cómodo en el coche desde el principio".

La competencia es dura teniendo en cuenta la presencia de Alpine o el esperado salto adelante de Aston Martin, pero Vowles se muestra muy contento con lo vivido en los últimos meses y la incorporación del madrileño puede ayudar al crecimiento del equipo.

