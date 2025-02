El discurso de Carlos Sainz que ha enamorado a los trabajadores de Williams: "El proyecto y las personas..."

Carlos Sainz ha caído de pie en el equipo Williams. Desde hace semanas trabaja activamente en la fábrica de Grove para dar los ingenieros todas las claves para que el coche dé un salto adelante. Y en su primer discurso emocionó a todos. Porque habló del proyecto del equipo, pero también de las personas que lo conforman.

En su discurso inicial, recogido por 'SoyMotor', dice que aunque primero pensaba en qué equipos serían más rápidos, luego valoró otros aspectos.

"Al principio, cuando tenía que tomar una decisión tan importante, estaba muy centrado en qué equipo iba a ser más rápido en 2025, quién estaba generando más carga aerodinámica, quién estaba descubriendo cosas que los harían más veloces", dice el madrileño.

Y desvela de qué "se dio cuenta" luego: "Finalmente, me di cuenta de que mi decisión debía basarse en dos cosas: el proyecto y las personas. Y cuando empecé a hablar en más detalle con James, me di cuenta de que había formado un proyecto muy sólido aquí en Williams. Estaba creando un equipo con una visión, con un proyecto junto a Dorilton que creo que traerá de vuelta a este equipo a la parte delantera de la parrilla, con un liderazgo muy fuerte y con una visión que, desde el principio, me hizo enamorarme del proyecto y confiar en su liderazgo".

El objetivo es mejorar los resultados del curso pasado, donde fueron penúltimos por delante de Sauber: "Yo sé que Williams tiene un buen proyecto, tiene respaldo y cuenta con buena gente. Y, al final, esa combinación de factores me hizo creer de verdad en Williams".