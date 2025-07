El llanto de Davidovich tras caer en la final de Washington: De Miñaur tuvo que consolarle

Se le vuelve a escapar un título a Alejandro Davidovich Fokina. El malagueño acabó derrotado en la final del ATP 500 de Washington por 7-5, 1-6 y 6-7 frente a Alex de Miñaur. Un sinsabor muy difícil de digerir teniendo en cuenta que dispuso de tres bolas de campeonato y con un 5-2 favorable en la el tercer set.

La imagen tras la conclusión del partido fue desoladora. Davidovich estaba completamente abatido cubriéndose la cara con la toalla, siendo totalmente consciente de la oportunidad de oro que se había escapado.

Fue el propio De Miñaur el que se acercó a consolarle, aunque el golpe anímico del español era enorme. El público de la capital estadounidense se volcó con el andaluz. Ya en la ceremonia de entrega de trofeos 'Foki' felicitó a su rival.

"Quiero felicitar a Alex, se ha merecido esta victoria después de haber luchado por cada puta bola, perdón por la palabra. Lo ha hecho además durante casi tres horas, llevándome siempre al límite, así que enhorabuena también a todo su equipo y felicidades por volver al top10", ha reconocido el español tal y como recoge 'Punto de Break'.

Se trata de la cuarta final perdida del tenista malagueño en su trayectoria deportiva y la tercera este año. Se quedó a las puertas del título tanto en Delray Beach contra Miomir Kecmanovic, como en el torneo de Acapulco frente al checo Tomas Machac. El gran torneo de Davidovich, donde ganó al máximo favorito Taylor Fritz, no se vio recompensado con su primer título.

All respect after the heat of battle 🫶@alexdavidovich1@alexdeminaurpic.twitter.com/4ZqkyCFYfV