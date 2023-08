Sebastian Vettel soltó una bomba en la Fórmula 1 hace más o menos un año cuando anunció que la temporada de 2022 sería la última en su carrera como piloto de la categoría reina. Después de ocho meses sin él en la competición, el piloto germano se ha sincerado sobre su retirada.

En una entrevista concedida a 'The Red Bulletin", Vettel ha asegurado que se divirtió hasta el final con "la conducción y la competición" y revela que "los duelos entre pilotos" son lo que más echa de menos.

Sin embargo admite que su perspectiva de la Fórmula 1 fue cambiando con el tiempo: "Las cosas que una vez vi como de un blanco puro habían adquirido un cierto tinte"

No se arrepiente de su decisión y ha afirmado que dijo adiós porque tenía otras prioridades: "Ya no quería hacer ciertos compromisos... Mis hijos tienen derecho a que yo esté ahí para ellos más. No paré porque era demasiado lento o porque ya no me gustaba el deporte".

Sebastian ahora prioriza a su familia y asegura estar motivado para los retos del futuro: "Soy demasiado pequeño para salir y salvar el mundo, y el mundo es demasiado grande para eso. Pero encuentro tareas que me inspiran. Espero poder llevar a otras personas un poco conmigo".