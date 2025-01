El jefe de Ferrari dicta sentencia sobre la incorporación de Lewis Hamilton: "Será un paso adelante"

La Fórmula 1 2025 presenta muchas sorpresas y el cambio de pilotos desde una escudería a otra han sacudido la parrilla de esta nueva edición. Uno de los fichajes ilustres para esta temporada ha sido la incorporación de Lewis Hamilton a Ferrari. El británico llega al conjunto italiano tras una larga travesía en Mercedes, escudería con la que ha ganado la friolera de seis campeonatos del mundo. Un movimiento que genera muchas expectativas para todos los aficionados de Ferrari.

En las dos campañas anteriores, Ferrari ha mejorado posiciones en la clasificación de escuderías. En 2023 logró ser tercero aunque con 454 puntos de diferencia respecto a Red Bull, y en 2024 ha conseguido ser segundo con tan solo 14 puntos por debajo del conjunto inglés. Una diferencia que muestra la mejoría de Ferrari, y sus opciones de acabar campeón aumentan de manera considerable. Sin embargo, para el proyecto italiano era importante dar un salto de calidad y la participación de Hamilton será vital para conseguir el ansiado sueño de levantar de nuevo el título de campeón.

El jefe del equipo italiano y buen amigo de Hamilton, Fred Vasseur, ha analizado la llegada de el siete veces campeón de Fórmula 1 a Ferrari. Para el comandante de la nave italiana, incorporar a Hamilton ha devuelto la ambición e ilusión de ganar en Ferrari. "Su llegada es un paso adelante para nosotros, tanto en el desarrollo como en la construcción del equipo", ha asegurado Vasseur en una entrevista para 'F1'.

El proceso de adaptación de Hamilton al equipo tendrá que ser rápido. Sus compromisos con Mercedes han impedido que el británico pudiera realizar pruebas con su nuevo monoplaza, pero para Fred Vasseur este hecho no resulta un gran impedimento. Su experiencia, clave para un rendimiento inmediato. "Es un periodo muy corto pero no me preocupa. Ha estado casi 20 temporadas y se las arreglará", ha afirmado el ingeniero francés de manera rotunda.

Respecto al futuro y los objetivos de Ferrari, Vasseur ha dejado claro que la intención del equipo italiano es luchar por el título. Un título que no gana desde 2009, por lo que la obsesión de alcanzar el primer puesto está siempre presente en el equipo: "Es el siguiente paso. Vamos en esa dirección, aunque no será nada fácil".