El jefe de Fernando Alonso se teme lo peor para Barcelona: "Aquí no puedes esconderte... será duro"

Honda se rinde ante Fernando Alonso: "Es uno de los mejores pilotos de la historia de la Fórmula 1"

Mike Krack, jefe de Fernando Alonso, reconoce que Barcelona va a ser "muy duro" para Fernando Alonso y para Lance Stroll.

El primer punto de Fernando Alonso con Aston Martin, en el Gran Premio de Mónaco, no esconde las vergüenzas de un coche que está condenado a estar en la parte final de la parrilla. De cara a Barcelona la escudería asume que ahí se van a ver todos los problemas que tiene el AMR26.

Mike Krack, jefe de pista de Aston Martin, ha dicho en 'Motorsport' que se viene un fin de semana "muy duro": "Sobre el papel, Barcelona será duro. Muy duro".

"En Barcelona no hay dónde esconderse. Después de Barcelona, normalmente sabes dónde estás. Es un baño de realidad para tu ritmo", dice uno de los jefes de la escudería de Silverstone.

Será un Gran Premio para "aprender": "Tenemos que intentar ejecutar sin cometer errores y sacar el máximo aprendizaje".

"Para los pilotos será lo más duro, porque sabemos que Barcelona es muy exigente con tu paquete y no habrá mucho que puedan hacer al respecto. Tenemos que protegerlos un poco para que no saquen demasiadas conclusiones negativas, porque no hay nada que puedan hacer", cierra Mike Krack.

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