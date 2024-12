El jefe de Aston Martin responde al cabreo por radio de Fernando Alonso en Qatar: "No debemos..."

Fernando Alonsoprotestó por radio en Qatar de manera muy airada. La velocidad en las rectas era lamentable. No podía luchar contra sus rivales y en la resalida por detrás del safety car perdió hasta tres posiciones. "No me lo puedo, no me lo puedo creer...", lamentable. Y justo después explotó: "¡Dos años con el mismo p*** problema en las rectas!".

Mike Krack, jefe de Aston Martin, ha respondido a ese brutal cabreo. Entiende la frustración de Fernando, que logró un espectacular séptimo puesto en el circuito de Losail.

"No hay que olvidarse de que somos humanos que luchamos por todo e intentamos dar lo mejor de nosotros mismos. A veces se tienen que permitir comentarios donde se airee esa frustración. No debemos juzgarlo en exceso porque también sabemos cómo reaccionamos nosotros", dice el ingeniero de Luxemburgo.

Apunta que es positivo para el espectáculo de la Fórmula 1 que los pilotos expresen sus emociones por la radio: "Todos queremos ver las emociones humanas y si las tenemos hay que emitirlas. Especialmente si podemos terminar con una sonrisa".

Y dejando a un lado esa queja de Fernando, ha querido valorar que Aston Martin ha vuelto a puntuar varios fines de semana después: "Lo más importante para el equipo es que llevábamos muchas carreras sin puntos".

"Es complicado cuando hay un triplete y te vas a casa sin puntos. Conseguir puntos es una buena recompensa por todo su buen trabajo y hay que tratar de estar siempre ahí", sentencia Krack.

El objetivo es terminar el año con puntos en Abu Dabi. Algo por lo que seguro luchará Alonso. La incógnita es un Lance Stroll que hace ya muchas semanas que no completa un Gran Premio con nota de al menos notable.