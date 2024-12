El brutal cabreo de Fernando Alonso por la radio en Qatar: "No me lo puedo creer"

El Aston Martin fue uno de los coches más lentos en recta en el Gran Premio de Qatar. La unidad de potencia fallaba. Y Fernando Alonso explotó por radio. No entendía qué estaba ocurriendo... otra vez. "No me lo puedo creer, hombre. No me lo puedo creer", repetía.

"Dos años con los mimos pu*** problemas en las rectas", protestó Fernando por radio.

Y después de la carrera explicó el problema: "¿Problema aerodinámico? No, de la unidad de potencia, conjuntamente con los frenos. Tenemos algo de disparidad en lo que el coche piensa que está haciendo en ese momento, y cuando le damos a la resalida, el coche a veces piensa que todavía está detrás del 'safety car', no te da toda la energía, y hemos hecho bastantes cambios, pensábamos que estaba resuelto, pero hoy ha vuelto a pasar".

"Tenemos que seguir mirando, que en las primeras vueltas o en las resalidas hemos tenido algún problema de velocidad punta durante todo este tiempo y no conseguimos dar con ello, y la verdad es que perdimos dos o tres posiciones en esa primera resalida que son muy costosas, porque luego es muy difícil adelantar aquí, y si te quedas en esa posición te quedas ya en ella", dice el bicampeón de la Fórmula 1.

Todo ocurrió en la relanzada. Fernando era octavo, pero en sólo unos metros perdió varias posiciones. Le pasaron Yuki Tsunoda y Lewis Hamilton en la recta. Y ese fue el momento en el que perdió la posición.

A pesar de esos problemas, la carrera de Alonso fue memorable. Un séptimo puesto muy por encima de las expectativas de Aston Martin.