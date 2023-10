Lo que vivieron Fernando Alonso y Lance Stroll en el Gran Premio de México fue una auténtica pesadilla. En las últimas posiciones de la parrilla durante numerosas vueltas... y finalmente los dos acabaron abandonando por problemas en sus respectivos monoplazas.

Lo de Aston Martin es una cuesta abajo. Y veremos si hay frenos. Porque lejos quedan ya los siete podios que ha logrado el asturiano, incluso compitiendo con Red Bull en el inicio de la temporada y también en la carrera de Mónaco.

El jefe de la escudería de Silverstone, Mike Krack, ha defendido a los suyos. Y ha asegurado que no están perdidos con respecto al desarrollo del AMR23. "Es cierto que podéis tener esa impresión de que estamos perdidos. Pero creo que cuando estás perdido, directamente no haces caso a los datos y entonces intentas cosas que no son razonables. Y no es así", dijo nada más finalizar la carrera de México.

Son quintos en el mundial de constructores, habiendo perdido la posición también con McLaren. "Tenemos discusiones de ingeniería bastante centradas y estudiamos las opciones que tenemos...", dice Krack, que también ha reconocido que Lawrence Stroll, dueño de Aston Martin, no está nada contento con la situación.

"Aunque queremos competir y no nos gusta salir desde el pit lane, es muy importante que entendamos los hallazgos de los datos", sigue el jefe de Aston Martin.

"Decisiones pragmáticas": eso es lo que quiere Krack. "Tenemos que tomar este tipo de decisiones también a veces, como dije, no es fácil, pero creo que es la forma correcta de avanzar. Los coches son complejos y tratas de mejorarlos todo el tiempo", ha sentenciado el del equipo de Silverstone.

Las mejoras son 'peoras'

Tanto en el GP de Estados Unidos como en México Aston Martin introdujo un nuevo paquete aerodinámico. Un paquete que ha resultado desastroso. Porque ni Alonso ni Stroll han podido terminar en los puntos con este nuevo monoplaza. Incluso el canadiense corrió con el coche de Qatar este fin de semana.

Atrás quedan los podios y las luchas de Fernando en este curso, cuando corría sus primeras pruebas con Aston Martin. Cambiar el rumbo cuanto antes de cara al inicio del próximo curso. La cuenta atrás ha comenzado para ellos.